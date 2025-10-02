В Крымском районе Кубани объявили сигнал «Беспилотная опасность»

В Крымском районе Кубани действует сигнал «Беспилотная опасность». Система оповещения предупреждает жителей о появлении беспилотников над территорией, сообщил глава района Сергей Лесь в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Управление гражданской защиты Краснодара Фото: Управление гражданской защиты Краснодара

Однократное включение сирены означает получение сигнала об угрозе, многократное — атаку дронов.

При звуке сирен запрещено выходить на улицу. Находясь дома, нужно отойти от окон и укрыться за вторую от них стену или в помещении без окон — ванной, туалете, коридоре или кладовой. Использовать лифт нельзя, следует держаться подальше от окон и дверей, не останавливаться на лестничной клетке.

Тем, кто оказался на улице, необходимо спрятаться за крепкое укрытие или лечь на землю и отползти к защищенному месту. Подойдет здание с помещением без окон или цокольный этаж.

Водителям следует покинуть автомобиль и укрыться за крепким препятствием либо лечь на землю.

Власти запретили публиковать в соцсетях фотографии или видео беспилотников, работы систем ПВО и действий спецслужб. Противник может использовать эту информацию для корректировки ударов.

Вопрос выхода на работу каждый согласовывает с работодателем индивидуально. Ряд предприятий продолжает функционировать при любых условиях.

Информация об отмене занятий в детских садах и школах поступает в родительские чаты. Педагоги получили четкие инструкции по действиям в различных ситуациях.

Мария Удовик