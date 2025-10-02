Главные новости за 2 октября. Кавказ

Правительство РФ выделит Дагестану свыше 3 млрд рублей в рамках казначейских инфраструктурных кредитов. Решение приняли на заседании штаба правительственной комиссии по региональному развитию под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина.

В селе Унцукуль республики Дагестан около школы произошла перестрелка с участием местных жителей, трое получили ранения. По данным очевидцев, конфликт возник между группой односельчан, которые пытались уладить старую ссору, наведавшись к своему знакомому, проживающему в нескольких метрах от школы. Разговор быстро перерос в драку, затем — в стрельбу.

В экономику Северной Осетии вложат около 75 млрд руб. до конца 2030 года. Глава Минэкономразвития республики сообщил, что эти средства пойдут на пять ключевых проектов, которые образуют модель экономического развития региона.

С 24 октября авиакомпания Red Wings запускает новые прямые рейсы из Краснодара в Махачкалу и обратно. Первый рейс из Махачкалы 24 октября отправится в 8:00, время в пути — 1 ч. 40 мин. Из Краснодара в Махачкалу вылет запланирован в тот же день в 17:35. Полеты будут выполняться на лайнерах Sukhoi Superjet 100-95.

В 2024 году Минсельхоз России направил 80 млн руб. на реализацию восьми проектов сельскохозяйственных предприятий Дагестана по направлению «Агротуризм». Самый масштабный проект реализовало ООО «Анжелина». Компания создала площадки с домами, местами отдыха и необходимой инфраструктурой.

В Москве постановлением Басманного районного суда взят под арест глава МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике генерал-майор Михаил Надежин по делу о получении взятки в особо крупном размере. Михаил Надежин был задержан оперативниками утром 30 сентября в своем доме. По месту жительства и работы подозреваемого прошли обыски.