Дагестану выделят 3 млрд рублей на завершение водовода и канализационной сети

Правительство РФ выделит Дагестану свыше 3 млрд рублей в рамках казначейских инфраструктурных кредитов. Решение приняли на заседании штаба правительственной комиссии по региональному развитию под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина, где участвовал глава республики Сергей Меликов в режиме видеоконференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Средства направят на завершение строительства магистрального водовода Чиркей—Махачкала—Каспийск и напорной нитки от главной канализационной насосной станции №6 Махачкалы до очистных сооружений Каспийска.

Строящийся водовод уже в значительной части готов — трубы уложены, ведется монтаж технических сооружений для подачи воды. Проект планируют завершить к концу 2026 года. Это позволит существенно улучшить качество водоснабжения и водоотведения для свыше 900 тысяч жителей, учитывая быстрый рост и активную застройку городов Махачкала и Каспийск. Проект входит в число приоритетных по развитию инфраструктуры Дагестана с поддержкой федерального бюджета через казначейские кредиты.

Ранее Дагестану уже выделяли инфраструктурные кредиты, в том числе 461,9 млн рублей на подведение коммуникаций к инвестиционному проекту гостиничного комплекса. Общий объем финансирования по региону в рамках инициатив федерального центра превышает 12 млрд рублей.

Станислав Маслаков