В Москве арестован глава ГУ МЧС Кабардино-Балкарии Михаил Надежин

В Москве постановлением Басманного районного суда взят под арест глава МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике генерал-майор Михаил Надежин по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает «Ъ».

Ранее сообщалось, что Михаил Надежин был задержан оперативниками утром 30 сентября в своем доме. По месту жительства и работы подозреваемого прошли обыски.

По предварительным данным, Михаил Надежин взял деньги у предпринимателя Анзора Ногмова и за это согласился без фактических проверок выдать документы о пожарной безопасности для объектов в промышленной и топливно-энергетической сферах. Он подписывал договоры на аварийно-спасательные работы, планы мероприятий по локализации и ликвидации аварий, не проводя реальные обследования зданий.

Михаил Надежин возглавлял ГУ МЧС России по КБР с 2014 года, в 2019 году получил звание генерал-майора внутренней службы, награжден медалью «За спасение погибавших».

