В Северной Осетии вложат 75 млрд рублей в пять масштабных проектов до 2030 года

В экономику Северной Осетии вложат около 75 млрд руб. до конца 2030 года. Глава Минэкономразвития республики сообщил, что эти средства пойдут на пять ключевых проектов, которые образуют модель экономического развития региона.

В эту модель входят агропромышленный комплекс, логистический парк, развитие форелевых хозяйств, а также туристические проекты: курорт «Мамисон», туркластер с парком развлечений «Алания парк» на Лысой горе и туркомплекс «Кахтисар». На сегодняшний день в эти проекты уже вложено более 45 млрд руб., при этом создано свыше 1100 рабочих мест. К 2030 году планируют увеличить количество рабочих мест до около 6 тыс.

По проекту агропрома создан яблоневый сад «Казачий хутор» площадью 1000 гектаров с плодохранилищем на 50 тонн. Также запущен первый этап тепличного комплекса «Алания», завершение которого ожидается в 2026 году, и высажено свыше 400 гектаров винограда по проекту «Виноградарь Кавказа». Форелевое хозяйство «Остров Аквакультура» уже построило 100 бассейнов для малька, в подготовке запуск еще 30. Логистический парк «Южные ворота» на первом этапе построил инфраструктуру, инвестиции превысили 300 млн руб.

Станислав Маслаков