Махачкалу и Краснодар свяжет прямые авиарейсы

С 24 октября авиакомпания Red Wings запускает новые прямые рейсы из Краснодара в Махачкалу и обратно. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Билеты уже доступны к покупке на официальном сайте авиакомпании и в мобильном приложении. Полеты будут осуществляться до конца осенне-зимнего расписания.

Первый рейс из Махачкалы 24 октября отправится в 8:00, время в пути — 1 ч. 40 мин. Из Краснодара в Махачкалу вылет запланирован в тот же день в 17:35. Полеты будут выполняться на лайнерах Sukhoi Superjet 10095.

Наталья Белоштейн

