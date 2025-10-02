Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На развитие агротуризма в Дагестане направлено 80 млн рублей

В 2024 году Минсельхоз России направил 80 млн руб. на реализацию восьми проектов сельскохозяйственных предприятий Дагестана по направлению «Агротуризм». Об этом сообщает пресс-служба главы администрации республике.

Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ

Согласно информации ведомства, самый масштабный проект реализовало ООО «Анжелина». Компания создала площадки с домами, местами отдыха и необходимой инфраструктурой.

По данным портала kartoteka.ru ООО «Анжелина» зарегистрировано в с. Сабнова Дербентского района в январе 2016 года. Основной вид деятельности — выращивание семечковых и косточковых культур. Уставный капитал компании составляет 100 тыс. руб.

Наталья Белоштейн

