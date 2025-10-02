Главные новости за 2 октября. Ростов-на-Дону и область

Региональный избирком назначил довыборы в Законодательное собрание Ростовской области на 20 сентября 2026 года. Ранее парламент прекратил полномочия двух депутатов: Лидии Новосельцевой и Анны Касьяненко.

В Октябрьском районе Ростова органы управления и силы городского звена переведены в режим повышенной готовности из-за образовавшейся трещины в третьем подъезде многоквартирного дома. Он будет действовать со 2 октября и до приведения здания в безопасное состояние.

В ближайшее время в Ростовской области начнутся тестовые рейсы прибывшего в регион «Метеора». В будущем навигационном сезоне судно выйдет на свой регулярный маршрут Ростов — Романовская — Ростов — Таганрог.

В последний месяц высокого сезона предложение квартир в Ростове-на-Дону сократилось на 9,5%, а за третий квартал сокращение экспозиции составило 9,2%. Аналитики отмечают, что первыми из экспозиции ушли более доступные по цене компактные варианты жилья, такие как студии и однокомнатные квартиры.

Российский Минфин направил в правительство пакет законопроектов, который затронет бюджетное планирование и налоговую систему. Помимо корректировок бюджета на 2025 год и проектов бюджетов на 2026–2028 годы, пакет предусматривает резкое сокращение лимита доходов для упрощенной системы налогообложения — с 60 млн руб. до 10 млн руб. Меры призваны бороться с практикой дробления бизнеса для снижения налоговой нагрузки.

Власти Ростовской области согласовали строительство рыбоходного канала в обход Кочетовского гидроузла на территории памятника природы «Урочище Церковный рынок». Решение позволило снизить стоимость проекта с 7,4 млрд руб. до 3,5 млрд руб.

Администрация Таганрога расторгла муниципальный контракт с перевозчиком — ООО «Автолайн», который обслуживал автобусные маршруты № 5, № 74, № 60, № 2 и № 15, расторгнут контракт. Конкурс по оставшимся маршрутам № 2, № 15 и № 60 не состоялся, так как не было подано ни одной заявки. Розыгрыш тендера будет проведен повторно.