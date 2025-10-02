Крестьянские хозяйства Дона могут закрыться из-за сокращения лимита по НДС

Российский Минфин направил в правительство пакет законопроектов, который затронет бюджетное планирование и налоговую систему. Помимо корректировок бюджета на 2025 год и проектов бюджетов на 2026–2028 годы пакет предусматривает резкое сокращение лимита доходов для упрощенной системы налогообложения — с 60 млн руб. до 10 млн руб. Меры призваны бороться с практикой дробления бизнеса для снижения налоговой нагрузки. Свою позицию по этому вопросу сообщила «Ъ-Ростов» директор Мартыновской АККОР Татьяна Трегубова.

Фото: Сергей Бобылев, Коммерсантъ

«Планируемое сокращение порога доходов для уплаты НДС с 60 млн руб. до 10 млн руб. может привести к массовому закрытию крестьянских хозяйств, работающих на едином сельскохозяйственном налоге (ЕСХН)»,— пояснила госпожа Трегубова.

Переход на НДС потребует от фермеров ежеквартальной отчетности вместо нынешней ежегодной. Существенно усложнится бухгалтерский учет: необходимо будет вести электронные книги покупок и продаж с ежеквартальной передачей данных в налоговую инспекцию. При текущем уровне квалификации бухгалтеров в крестьянских хозяйствах это окажется невыполнимым для многих мелких производителей.

Татьяна Трегубова подчеркнула: «Дополнительная налоговая нагрузка ударит по хозяйствам, которые и так на грани выживания. Это вынудит их либо ликвидироваться, либо переходить в ЛПХ. Государство вряд ли получит планируемые дополнительные поступления, зато резко сократится число действующих ферм и ухудшится соцобстановка на селе.

В качестве обоснования нововведения авторы законопроекта называют борьбу со схемами дробления бизнеса. Однако это меньше всего касается фермерских хозяйств, преимущественно созданных в 1990-е годы и существующих в неизменном виде до сих пор. Именно по ним будет нанесен основной удар».

«Еще одним аргументом чиновников стало обеспечение более плавного перехода к общему режиму налогообложения для растущих предприятий. В условиях резкого падения доходности малого бизнеса в сельском хозяйстве и ограничения рынка земель, это положение также не применимо к фермерам»,— заключила эксперт в интервью «Ъ-Ростов».

Валентина Любашенко