Довыборы в Заксобрание Ростовской области назначены на сентябрь 2026 года

Региональный избирком назначил довыборы в Законодательное собрание Ростовской области на 20 сентября 2026 года. Ранее парламент прекратил полномочия двух депутатов: Лидии Новосельцевой и Анны Касьяненко. Об этом сообщает пресс-служба избирательного ведомства

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации комиссии, Лидия Новосельцева перешла в Думу Ростова-на-Дону. В связи с этим освободился мандат по Ворошиловскому одномандатному избирательному округу №30. Выборы нового депутата пройдут 20 сентября 2026 года.

«Анну Касьяненко назначили министром сельского хозяйства региона. Ее мандат, полученный по партийному списку ”Единой России”, стал вакантным. Согласно закону, партия имеет право в течение 14 дней со дня прекращения полномочий представить в комиссию кандидатуру для замещения. Решение может быть принято до 9 октября 2025 года»,— говорится в сообщении.

Валентина Любашенко