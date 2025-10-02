В Ростове количество сдаваемых квартир сократилось на 9,2%

В последний месяц высокого сезона предложение квартир в Ростове-на-Дону сократилось на 9,5%, а за третий квартал сокращение экспозиции составило 9,2%. Об этом сообщает пресс-служба сервиса «Яндекс Аренда».

Аналитики отмечают, что первыми из экспозиции ушли более доступные по цене компактные варианты жилья, такие как студии и однокомнатные квартиры. В то же время более просторные квартиры, включая трех- и многокомнатные, особенно в сегменте элитной недвижимости, оставались на рынке дольше. Средняя площадь сдаваемых квартир в Ростове за месяц увеличилась на 2,3%, а за квартал — на 6,3%, достигнув 42,5 кв. м.

В сентябре 2025 года медианная ставка долгосрочной аренды жилья в столице региона составила 35 тыс. руб. За месяц этот показатель вырос на 4,9%, а за квартал — на 16,7%. Основной причиной увеличения средней ставки стало уменьшение предложения, особенно в сегменте бюджетного жилья в высокий сезон.

Сейчас средняя стоимость аренды студий составляет 32 тыс. руб. в месяц, однокомнатных квартир — 31тыс. руб., а двухкомнатных — 38 тыс. руб. Цены на трехкомнатные квартиры, полностью готовые для заселения и проживания, варьируются от 28 до 240 тыс руб.

В конце сентября в городах-миллионниках медианная ставка долгосрочной аренды квартир в среднем по всем типам комнатности составила 38 тыс. руб. За месяц показатель вырос на 6,3% в среднем по 16 мегаполисам, за третий квартал 2025 года — на 11%.

Наталья Белоштейн

