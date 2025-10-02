Службы Ростова перешли в особый режим из-за трещины в доме на Ивановского

В Октябрьском районе Ростова органы управления и силы городского звена переведены в режим повышенной готовности из-за образовавшейся трещины в третьем подъезде многоквартирного дома. Он будет действовать со 2 октября и до приведения здания в безопасное состояние. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава города Александр Скрябин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Ростова-на-Дону Александра Скрябина Фото: Telegram-канал главы Ростова-на-Дону Александра Скрябина

Кроме этого, администрации Октябрьского района поручено создать оперативный штаб по контролю за обстановкой и по предупреждению чрезвычайной ситуации.

«Все жильцы третьего подъезда покинули свои квартиры, в маневренный фонд переселено 18 человек, из них один несовершеннолетний. Приняты меры по ограничению доступа посторонних лиц в данный подъезд»,— сообщил глава Ростова.

Обследование состояния здания начнут в ближайшее время представители спецорганизации.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», трещину в стене многоквартирного дома по ул. Ивановского заметили вечером 1 октября. На место прибыли экстренные службы, а также представители городской и районной администраций. Для эвакуируемых жителей были организованы пункты обогрева в автобусах.

Наталья Белоштейн