Строительство обхода Кочетовского гидроузла обойдется в 3,5 млрд рублей

Власти Ростовской области согласовали строительство рыбоходного канала в обход Кочетовского гидроузла на территории памятника природы Урочище Церковный рынок. Решение позволило снизить стоимость проекта с 7,4 млрд руб. до 3,5 млрд руб. Об этом сообщили «Ведомости Юг» со ссылкой на Росрыболовство.

По информации ведомства, проект реализуют за счет внебюджетных средств совместно с АО «Региональная корпорация развития». Задание на проектирование разрабатывает ООО «Севкавгеопроектстрой» с учетом замечаний федеральных ведомств. Изменения согласовали с Минприроды России. Указанная сумма не включает разработку проектно-сметной документации.

«Кочетовский гидроузел находится в 135 км от Ростова-на-Дону на реке Дон. Он препятствует миграции рыбы из Азовского моря, поскольку не имеет полноценного рыбохода»,— пояснили в сообщении.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что изначально канал планировали построить к началу 2011 года в рамках федеральной целевой программы развития ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса. Позже средства решили выделить из федерального бюджета в рамках концепции развития рыбного хозяйства России на период до 2020 года.

Валентина Любашенко