Адвокат Олега Чемезова обжаловала арест бывшего вице-губернатора

Защита экс-вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова обжаловала его меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщила «Ъ-Урал» его адвокат Мария Кирилова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Сегодня подали жалобу»,— сообщила Мария Кирилова.

Напомним, 30 сентября Верх-Исетский райсуд заключил под стражу бывшего вице-губернатора Олега Чемезова до 15 ноября по делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, Олег Чемезов и сотрудники АО «Объединенная теплоснабжающая компания», дочернего предприятия «Облкоммунэнерго», похитили более 1 млн руб. из областного бюджета. Экс-чиновник с обвинениями не согласен.

Во время заседания по рассмотрению меры пресечения адвокат Мария Кирилова настаивала на том, чтобы избрать для Олега Чемезова меру пресечения в виде домашнего ареста или запрета определенных действий из-за его состояния здоровья.

Бывшая супруга Олега Чемезова Ирина Чемезова находится под домашним арестом. Она обвиняется по аналогичной статье. По сведениям «Ъ-Урал», уголовное дело в отношении госпожи Чемезовой связано с пляжем Tava, созданным ее компанией «Новый мир» с помощью областных грантов. Свою вину она отрицает. Ранее «Ъ-Урал» писал, что суд перенес процесс по рассмотрению ходатайства защиты о смене меры пресечения Ирине Чемезовой на 6 октября.

Олег Чемезов был освобожден от должности вице-губернатора 25 сентября. Ранее «Ъ-Урал» писал, что суд арестовал имущество семьи Олега Чемезова на 500 млн рублей. В середине сентября он стал соответчиком по иску Генеральной прокуратуры об изъятии «Облкоммунэнерго» в доход государства.

Артем Путилов, Полина Бабинцева