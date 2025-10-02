Суд перенес рассмотрение апелляционной жалобы на домашний арест Ирины Чемезовой

Свердловский областной суд перенес на 6 октября процесс по рассмотрению ходатайства защиты о смене меры пресечения председателю союза женщин Свердловской области Ирине Чемезовой, бывшей супруге экс-вице-губернатора Олега Чемезова. Причиной стала занятость адвокатов в других судебных заседаниях.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Свердловский областной суд

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Ранее Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга отправил ее под домашний арест. «Здесь вообще нет оснований для избрания какой-либо меры пресечения, предусмотренных ст. 97 УПК, то есть достаточных оснований полагать, что лицо скроется или окажет на кого-то давление»,— сообщил «Ъ-Урал» адвокат Сергей Колосовский.

Напомним, Ирина Чемезова обвиняется по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). С обвинениями она не согласна. По сведениям «Ъ-Урал», уголовное дело, возбужденное в отношении Ирины Чемезовой, связано с пляжем Tava, созданным ее компанией «Новый мир» с помощью областных грантов.

По аналогичной статье обвиняется и Олег Чемезов. Недавно он был отправлен Верх-Исетским райсудом в СИЗО до 15 ноября. По версии следствия, он вместе с представителями АО «Объединенная теплоснабжающая компания» («дочка» «Облкоммунэнерго») похитил из областного бюджета более 1 млн руб. Олег Чемезов с обвинениями не согласен. Ранее он стал соответчиком по иску Генпрокуратуры об изъятии «Облкоммунэнерго» в доход государства. Ирина Чемезова по иску Генпрокуратуры проходит в качестве третьего лица.

Артем Путилов