В Краснодаре с 3 октября начнется ремонт улицы Парижской

С 3 октября в Краснодаре стартует ремонт улицы Парижской на участке от ул. Комарова до ул. Ратной Славы. Завершить работы планируется до 15 ноября 2025 года, сообщили в мэрии города.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На время проведения ремонта движение транспорта будет частично ограничено. Подрядчики уложат новое асфальтовое покрытие, благоустроят тротуары и прилегающие территории, а также установят дорожные знаки и нанесут разметку.

Работы ведутся в комплексе с благоустройством сквера «Российский», который реализуется в рамках проекта местных инициатив. Водителей просят учитывать временные ограничения при планировании маршрутов.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в Краснодаре по поручению главы города Евгения Наумова открыто движение транспорта по ул. Пашковский Перекат.

Анна Гречко