В Краснодаре открыли движение по улице Пашковский Перекат

В Краснодаре по поручению главы города Евгения Наумова открыто движение транспорта по ул. Пашковский Перекат. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Работы велись в рамках строительства ливневой канализации. Сейчас проезд уже возможен, однако дорожное покрытие пока находится на стадии подготовки к асфальтированию.

По информации администрации Краснодара, первый слой асфальта планируется уложить до 15 октября. Верхний пласт — до середины декабря. Также будут нанесены разметка и установлены дорожные знаки.

Ливневую канализацию в Пашковском жилом массиве строят на участке от ул. Гоголя до ул. Бородинской. Общая протяженность сетей составит около 630 м при диаметре труб 315 и 400 мм.

Проект предусматривает возведение 45 смотровых колодцев и перекладку 117 м электросетей. В районе пересечения с ул. Бородинской число полос увеличат с трех до пяти, включая поворотные.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что реконструкция Фадеевского путепровода не ограничит движение общественного транспорта в Краснодаре. Со 2 октября изменится схема движения на участке улицы Фадеева от улицы 1-го Мая до улицы Аэропортовской.

Анна Гречко