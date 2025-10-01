В Краснодаре открыли движение по улице Пашковский Перекат
В Краснодаре по поручению главы города Евгения Наумова открыто движение транспорта по ул. Пашковский Перекат. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ
Работы велись в рамках строительства ливневой канализации. Сейчас проезд уже возможен, однако дорожное покрытие пока находится на стадии подготовки к асфальтированию.
По информации администрации Краснодара, первый слой асфальта планируется уложить до 15 октября. Верхний пласт — до середины декабря. Также будут нанесены разметка и установлены дорожные знаки.
Ливневую канализацию в Пашковском жилом массиве строят на участке от ул. Гоголя до ул. Бородинской. Общая протяженность сетей составит около 630 м при диаметре труб 315 и 400 мм.
Проект предусматривает возведение 45 смотровых колодцев и перекладку 117 м электросетей. В районе пересечения с ул. Бородинской число полос увеличат с трех до пяти, включая поворотные.
Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что реконструкция Фадеевского путепровода не ограничит движение общественного транспорта в Краснодаре. Со 2 октября изменится схема движения на участке улицы Фадеева от улицы 1-го Мая до улицы Аэропортовской.