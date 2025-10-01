Главные новости за 1 октября. Кавказ

В Георгиевском округе 23-летний местный житель приговорен к 11 годам колонии строго режима за склонение несовершеннолетних к приобретению (ч. 4 ст. 228.1 УК РФ) и употреблению (ч. 3 ст. 230 УК РФ) наркотиков. В суде доказано, что в апреле 2024 года в станице Незлобной осужденный предложил двум 15-летним местным жительницам попробовать наркотики.

В Ставрополе утверждено обвинительное заключение в отношении 34-летней местной жительницы по факту убийства четырехмесячной дочери. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК России. В ходе следствия в отношении женщины была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Женщина вину признала в полном объеме, в содеянном раскаялась.

С начала 2025 года в Карачаево-Черкесии от несанкционированных свалок усилиями регионального экологического надзора очищена территория в 420 га. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Минприроды. Ликвидировано 170 свалок и навалов мусора. С территорий общей площадью 420 га вывезено более 900 т отходов.

По данным на конец сентября 2025 года, вакцинацию против гриппа прошли 4,8 тыс. сотрудников муниципальных школ и детских садов Ставрополя — это почти 67% работников образовательной сферы города. Кроме сотрудников образовательных учреждений вакцину от гриппа получают работники коммунальных служб и сотрудники администрации.

В октябре 2025 года Кисловодск попал в пятерку самых популярных направлений для отдыха в России. Данные российского сервиса бронирования жилья TVIL.RU приводит в своем Telegram-канале глава города-курорта Евгений Моисеев. Средняя продолжительность поездки в город-курорт составила 6 ночей при стоимости проживания около 4,6 тыс. руб. за ночь.

Более девяти тыс. жителей Ставропольского края старше 90 лет получают пенсию, сообщил региональный Социальный фонд России в День пожилого человека, который отмечается 1 октября. Жители края старше 80 лет и инвалиды I группы с января 2025 года получают новую надбавку за уход — 1314 руб., которая ежегодно индексируется вместе со всеми видами пенсий.

В Кабардино-Балкарии откроют первый центр ментального здоровья детей. Его планируется разместить в детском корпусе республиканского центра психиатрии и наркологии, где проведут капитальный ремонт. На эти цели выделили 82,5 млн руб., следует из распоряжения, подписанного главой республики.