На Ставрополе привились от гриппа 67% сотрудников школ и детских садов
По данным на конец сентября 2025 года, вакцинацию против гриппа прошли 4,8 тыс. сотрудников муниципальных школ и детских садов Ставрополя — это почти 67% работников образовательной сферы города. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
«Массовая иммунизация помогает минимизировать распространение вируса в холодный сезон и сохранять здоровье горожан. Особое внимание уделяется тем, кто ежедневно контактирует с большим количеством людей»,— отметили в ведомстве.
Кроме сотрудников образовательных учреждений вакцину от гриппа получают работники коммунальных служб и сотрудники администрации. Одним из первых в городе привился глава Ставрополя Иван Ульянченко.