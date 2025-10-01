На Ставрополе привились от гриппа 67% сотрудников школ и детских садов

По данным на конец сентября 2025 года, вакцинацию против гриппа прошли 4,8 тыс. сотрудников муниципальных школ и детских садов Ставрополя — это почти 67% работников образовательной сферы города. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

«Массовая иммунизация помогает минимизировать распространение вируса в холодный сезон и сохранять здоровье горожан. Особое внимание уделяется тем, кто ежедневно контактирует с большим количеством людей»,— отметили в ведомстве.

Кроме сотрудников образовательных учреждений вакцину от гриппа получают работники коммунальных служб и сотрудники администрации. Одним из первых в городе привился глава Ставрополя Иван Ульянченко.

Наталья Белоштейн