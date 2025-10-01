Житель Ставрополья получил 11 лет колонии за склонение подростков к наркотикам

В Георгиевском округе 23-летний местный житель приговорен к 11 годам колонии строго режима за склонение несовершеннолетних к приобретению (ч. 4 ст. 228.1 УК РФ) и употреблению (ч. 3 ст. 230 УК РФ) наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

В суде доказано, что в апреле 2024 года в станице Незлобной осужденный предложил двум 15-летним местным жительницам попробовать наркотики.

С их согласия фигурант передал несовершеннолетним еще одну порцию запрещенного вещества для личного употребления.

Наталья Белоштейн