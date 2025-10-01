Кисловодск вошёл в топ-5 самых популярных направлений для отдыха в октябре

В октябре 2025 года Кисловодск попал в пятерку самых популярных направлений для отдыха в России. Данные российского сервиса бронирования жилья TVIL.RU приводит в своем Telegram-канале глава города-курорта Евгений Моисеев.

Фото: Telegram-канала главы Кисловодска Евгения Моисеева

Компанию Кисловодску составили Сочи, Санкт-Петербург, Москва, Ялта, Казань, Калининград, Краснодар, Геленджик и Севастополь.

Как отметил господин Моисеев, популярность Кисловодска в межсезонье подтверждает его статус круглогодичного курорта

Средняя продолжительность поездки в город-курорт составила 6 ночей при стоимости проживания около 4,6 тыс. руб. за ночь.

Наталья Белоштейн