На открытие центра ментального здоровья детей в КБР выделили 82,5 млн рублей

В Кабардино-Балкарии откроют первый центр ментального здоровья детей. Его планируется разместить в детском корпусе республиканского центра психиатрии и наркологии, где проведут капитальный ремонт. На эти цели выделили 82,5 млн руб., следует из распоряжения, подписанного главой республики.

Фото: Елена Вах, Коммерсантъ

В настоящее время рабочие завершили демонтаж помещений, обустроили парковку и установили электроснабжение. Сейчас они занимаются монтажом кровли, системы отопления, водоснабжения и водоотведения.

Объект планируется сдать в начале 2026 года.

Мария Хоперская