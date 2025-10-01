На открытие центра ментального здоровья детей в КБР выделили 82,5 млн рублей
В Кабардино-Балкарии откроют первый центр ментального здоровья детей. Его планируется разместить в детском корпусе республиканского центра психиатрии и наркологии, где проведут капитальный ремонт. На эти цели выделили 82,5 млн руб., следует из распоряжения, подписанного главой республики.
В настоящее время рабочие завершили демонтаж помещений, обустроили парковку и установили электроснабжение. Сейчас они занимаются монтажом кровли, системы отопления, водоснабжения и водоотведения.
Объект планируется сдать в начале 2026 года.