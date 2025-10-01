На Ставрополье более 9 тысяч долгожителей старше 90 лет получают пенсию

Более девяти тыс. жителей Ставропольского края старше 90 лет получают пенсию, сообщил региональный Социальный фонд России в День пожилого человека, который отмечается 1 октября.

После достижения 80 лет размер фиксированной выплаты к пенсии увеличивается до 17 815 руб.. Специалисты СФР проводят перерасчет пенсий автоматически, заявление не требуется.

Жители края старше 80 лет и инвалиды I группы с января 2025 года получают новую надбавку за уход — 1314 руб., которая ежегодно индексируется вместе со всеми видами пенсий.

Всего надбавку в 2025 году назначили более 92 тыс. ставропольцев соответствующих возрастных и социальных категорий. В регионе работают 11 специализированных центров поддержки пожилых — там проводят лекции, мастер-классы, встречи и занятия по финансовой грамотности.

