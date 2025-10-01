Чем известен зампред партии «Яблоко» Максим Круглов

1 октября в Санкт-Петербурге задержали зампреда партии «Яблоко» Максима Круглова. Его подозревают в распространении фейков о ВС РФ. Подробности карьеры политика — в справке «Ъ».

Максим Круглов в 2023 году

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Круглов Максим Сергеевич родился 9 декабря 1986 года в Москве. Окончил факультет политологии Российского государственного социального университета (2008), аспирантуру Российского государственного гуманитарного университета (2015). Кандидат политических наук.

Вступил в партию «Яблоко» в 17 лет. В 2007–2009 годах —член молодежной палаты при Мосгордуме, позже стал экспертом Центра антикоррупционной политики «Яблока». В феврале 2011 года был единственным участником митинга против террора в память жертв теракта в аэропорту Домодедово.

В 2014 году участвовал в выборах в Мосгордуму, набрав 16% голосов. В 2019-м стал одним из немногих оппозиционных кандидатов, кто прошел регистрацию на выборах в Мосгордуму. Одержал победу по 14-му одномандатному округу, получив 39,3% голосов. До 2024 года — депутат Мосгордумы, руководил фракцией «Яблоко», был членом комиссий по образованию, государственному строительству и местному самоуправлению, науке и промышленности. С 2019 года — член федерального бюро партии, с 2023-го — зампред партии.

Добивался отставки главы Мосгоризбиркома Валентина Горбунова, выступал против строительства колеса обозрения на ВДНХ. В 2020 году подготовил поправки к уставу Москвы, которыми предлагал расширить полномочия столичного парламента. Был соавтором проекта амнистии осужденных участников митингов, выступал с критикой поправок к Конституции, сравнив процесс работы над ними с мультипликационной сценой написания письма из Простоквашино. Предлагал установить надзор за исполнительной властью. В марте 2022 года был одним из организаторов шествия «За мир!», которое власти Москвы не согласовали.

В 2024 году вновь баллотировался в депутаты Мосгордумы, став единственным выдвиженцем от «Яблока», кто собрал нужное количество подписей, однако зарегистрирован не был.

Женат, есть дочь.