Зампреда «Яблока» Максима Круглова задержали по делу о военных фейках

В Санкт-Петербурге задержан зампред партии «Яблоко» Максим Круглов, сообщил зампред партии Кирилл Гончаров. Как сообщила пресс-служба столичного управления Следственного комитета России (СКР), его подозревают в распространении фейков о ВС РФ (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Зампред партии «Яблоко» Максим Круглов в 2023 году

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Зампред партии «Яблоко» Максим Круглов в 2023 году

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Дело возбудили по результатам расследования сотрудников столичного Центра по противодействию экстремизма МВД. По информации следствия, фигурант в 2022 году выложил в Telegram-канале пост, где содержалась ложная информация о действиях бойцов ВС РФ против мирных жителей Украины. В ближайшее время господина Круглова доставят в московское подразделение СКР.

Максим Круглов руководил фракцией «Яблока» в Мосгордуме с 2019 по 2024 год. Он входил в комиссии по образованию, государственному строительству, местному самоуправлению, а также по науке и промышленности. Согласно информации с сайта партии, в 2024 году депутат снова баллотировался в Мосгордуму, однако его не зарегистрировали «по надуманным основаниям».

Никита Черненко