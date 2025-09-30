Главные новости за 30 сентября. Кавказ

Кредиторы ЗАО «СХП Русь» предъявили требования на общую сумму более 1,8 млрд руб. Крупнейший долг — перед банком в размере 1,46 млрд руб. по договорам поручительства, кредитным соглашениям и залоговым договорам, заключенным в 2020-2023 годах.

Генпрокуратура подала новый антикоррупционный иск к экс-главе ОАО «Межрегиональная сетевая компания Северного Кавказа» (МРСК) Магомеду Каитову и его бизнес-партнеру Даниилу Лысенко — сыну председателя Арбитражного суда Ставропольского края Ларисы Лысенко.

Владимир Кий, ушедший 10 сентября 2025 года с поста начальника ГУ МЧС России по Ставропольскому краю, получил новую должность в Самарской области. 30 сентября губернатор региона Вячеслав Федорищев объявил на оперативном совещании о назначении Владимира Кия заместителем председателя правительства Самарской области с функцией взаимодействия с органами безопасности.

Новая 500-рублевая купюра будет посвящена Северо-Кавказскому федеральному округу и Пятигорску. Эксперты Банка России завершили отбор символов для изображения на банкноте — это 16 знаковых объектов округа и пять достопримечательностей Пятигорска.

Начальник ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии генерал-майор Михаил Надежин и его заместитель по антитеррористической деятельности Хасан Аппоев задержаны по делу о взятке. Михаил Надежин подозревается в получении 2 млн рублей, что квалифицируется по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Арбитражный суд Ставропольского края обязал региональное правительство выплатить АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания» 119,6 млн руб. за недополученные доходы от пригородных перевозок в 2024 году из-за государственного регулирования тарифов.