Эксперты выбрали символы СКФО и Пятигорска для новой 500-рублевой купюры

Новая 500-рублевая купюра будет посвящена Северо-Кавказскому федеральному округу и Пятигорску. Эксперты Банка России завершили отбор символов для изображения на банкноте — это 16 знаковых объектов округа и 5 достопримечательностей Пятигорска, пишет РИА Новости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Среди отобранных символов — Елизаветинская и Лермонтовская галереи, беседка Эолова арфа, скульптура орла на Горячей горе, а также горы Машук и Бештау. Они должны подчеркнуть уникальность и многообразие Северного Кавказа и его курортного центра Пятигорска, сохраняя при этом узнаваемость и удобство использования купюры.

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе заседания Консультативного совета по банкнотам сообщила, что символы отражают культурное и историческое наследие региона. После утверждения экспертами список объектов выйдет на общественное голосование. Выпуск новой банкноты в сиренево-фиолетовой гамме планируют после завершения всех необходимых процедур согласования и печати.

Ранее Центробанк обновлял дизайн банкнот с номиналом 100 и 1000 руб., последняя из которых выйдет в конце 2025 года.

Станислав Маслаков