Кредиторы предъявили долги на 1,8 млрд рублей к ставропольскому агрохолдингу

Кредиторы ЗАО «СХП Русь» предприятия предъявили требования на общую сумму более 1,8 млрд руб. Крупнейший долг — перед банком в размере 1,46 млрд руб. по договорам поручительства, кредитным соглашениям и залоговым договорам, заключенным в 2020-2023 годах. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Кроме того, ООО «Пролеум» требует 167 млн руб. по договору поручительства от апреля 2022 года. АО «Росагролизинг» заявило о задолженности в 36,4 млн руб. по двум лизинговым договорам от июня 2020 года.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ЗАО «СХП Русь» зарегистрировано в 1992 году в селе Орловка Буденновского района Ставропольского края. Основной вид деятельности — выращивание зерновых культур. Генеральный директор — Заур Братов. Уставный капитал общества — 5,3 млн руб. Выручка предприятия за 2024 год составила 573 млн руб., убыток — 8,2 млн руб.

АО «Элеватор» предъявило требования на 36 млн руб. по договору на приёмку, подработку, сушку, хранение и отгрузку сельхозкультур от июня 2022 года.

Среди других кредиторов — ООО «Арекет Рус» с долгом 20,3 млн руб. по договору поставки, ООО «Сельскохозяйственное предприятие Добровольное» с требованием 20,3 млн руб. по договору залога будущего урожая.

ООО «ЮгПром» заявило о задолженности 13,4 млн руб. по договору закупки от апреля 2021 года. Федеральная налоговая служба требует 10,4 млн руб. по налогам, страховым взносам и пеням. ООО «Строительная фирма Новый век» предъявило требования на 7,9 млн руб. по договору оказания услуг и залоговому соглашению.

К большинству требований кредиторы не приложили подтверждающие документы.

ЗАО СХП «Русь» — одно из ведущих сельскохозяйственных предприятий Юга России. Основными направлениями деятельности компании являются выращивание зерновых и технических сельхозкультур (пшеница твердых и мягких сортов, ячмень, кориандр, лен и др.), а также производство кориандрового масла. Кроме того, компания ведет разработки по выращиванию хлопчатника в промышленных масштабах. Площадь сельхозугодий предприятия составляет порядка 15 тыс. га плодородных земель.

Арбитражный суд Ставропольского края 12 августа ввел процедуру наблюдения в отношении ЗАО СХП «Русь». Временным управляющим назначен Евгений Чуткин. Суд установил требования банка к агрокомпании по кредитному соглашению от 1 сентября 2022 года на сумму почти 289 млн руб. просроченного основного долга. Задолженность обеспечена залогом недвижимости должника.

Отдельно рассматривается требование Россельхозбанка о включении в реестр кредиторов долга по кредитным соглашениям на сумму свыше 2,4 млрд руб. как обеспеченного залогом. Заседание по делу назначено на 2 октября 2025 года.

Тат Гаспарян