Генпрокуратура подала новый иск к экс-руководителю МРСК Северного Кавказа

Генпрокуратура подала новый антикоррупционный иск к экс-главе ОАО «Межрегиональная сетевая компания Северного Кавказа» (МРСК) Магомеду Каитову и его бизнес-партнеру Даниилу Лысенко — сыну председателя Арбитражного суда Ставропольского края Ларисы Лысенко. Об этом сообщает «Ъ».

Надзорный орган утверждает, что Лысенко-младший, получая доход более полумиллиона рублей в месяц, помогал Каитову обналичивать и выводить средства в теневой оборот.

Ранее в суде было установлено, что господин Каитов, занимая должность руководителя ОАО «Межрегиональная сетевая компания Северного Кавказа», злоупотребил своими полномочиями и присвоил 4,3 млрд руб. бюджетных средств. На них в 2008 году через ООО «УСБ «Инициатива» он приобрел 55% акций «Ставропольэнергосбыта», а в 2011 году он увеличил свою долю до 57,93%.

Номинальными владельцами компании считались зять бизнесмена Данилов и офшорная компания Nonsica Ventures Ltd, зарегистрированная на его имя. В сделках также участвовали другие доверенные лица.

По данным «Интерфакса», Магомед Каитов находится в международном розыске. Его обвинили в организации преступного сообщества и мошенничестве.

Наталья Белоштейн