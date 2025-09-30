Суд поддержал иск «дочки» РЖД к властям Ставрополья на 119 млн рублей

Арбитражный суд Ставропольского края обязал региональное правительство выплатить АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания» 119,6 млн руб. за недополученные доходы от пригородных перевозок в 2024 году из-за государственного регулирования тарифов. Правительство Ставрополья обратилось с жалобой на это решение в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как следует из решения суда, компания осуществляла пассажирские перевозки на территории края по договору с региональными властями. Согласно соглашению, перевозчик обязался организовать транспортировку пассажиров по маршрутам и объемам, определенным правительством края, а власти — компенсировать потери в доходах от регулирования тарифов.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания» зарегистрировано в 2007 году в Ростове-на-Дону. Основной вид деятельности — перевозка пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в регулируемом секторе. Головная компания — ОАО «РЖД». Генеральный директор — Антон Глеба. Выручка компании за 2023 год составила 1,7 млрд руб., прибыль — 141 млн руб.

Постановлением тарифной комиссии края от 27 декабря 2023 года с 1 января 2024-го установлен экономически обоснованный тариф 4,38 руб. за километр пути. Пассажирский тариф составил 3,50 руб. за километр в обычных поездах и 3,90 руб. — в электропоездах «Ласточка».

Компания выполнила обязательства в полном объеме, что подтвердило министерство дорожного хозяйства и транспорта края. При этом непокрытые расходы СКППК составили 0,88 и 0,48 руб. за километр соответственно.

Фактические потери перевозчика за 2024 год достигли 127 млн руб., однако компания ограничила исковые требования суммой 119,6 млн руб. согласно заключению региональной тарифной комиссии.

Суд признал, что убытки от пригородных перевозок по установленным тарифам подлежат возмещению за счет краевой казны.

«Cуд считает подтвержденным факт перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Ставропольского края в 2024 году по установленным тарифам и размер недополученных доходов АО "СКППК", возникших в результате государственного регулирования тарифов на услуги по использованию железнодорожного транспорта общего пользования, оказываемые при осуществлении перевозок пассажиров в пригородном сообщении на территории Ставропольского края на 2024 год»,— говорится в решении АС.

Следующее рассмотрение дела назначено на 14 октября 2025 года.

Тат Гаспарян