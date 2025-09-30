Кассация отменила постановление свердловского кабмина о сроке договоров на НТО

Седьмой кассационный суд в Челябинске отменил постановление правительства Свердловской области от 2022 года о сроке продления договоров о размещении НТО (нестационарных торговых объектов) на два года. Определение суда есть в распоряжении редакции «Ъ-Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как следует из документа, постановление российского Правительства №353 предусматривает продление договоров о размещении НТО на семь лет, однако регионы могут сами устанавливать эти сроки. Суд кассационной инстанции указал, что по федеральной норме срок действия договоров должен был истечь не ранее 31 декабря 2026 года, тогда как в Свердловской области они были продлены до 2024-2025 годов.

Помимо этого, действия регионального правительства своими целями не соответствуют тому, что указано в федеральном акте. В определении суда указано, что из объяснений правительства «следует, что двухлетний срок продления договоров установлен с целью сокращения количества действующих нестационарных торговых объектов, а не с целью поддержки их владельцев, как это предусмотрено постановлением №353».

Постановление свердловского правительства в части продления договоров о размещении НТО на два года отменено с момента вступления в силу решения кассационного суда. Правительство должно опубликовать это решение на официальном портале правовой информации, где размещаются законодательные акты региона.

Решение суда было вынесено 23 сентября. На заседании правительства Свердловской области 25 сентября приняли изменения в правила размещения киосков во всех муниципалитетах региона — муниципальные власти будут предоставлять готовые торговые объекты. «Малому и среднему бизнесу не придется тратиться на покупку и установку киосков. Им остается только оплатить размещение объекта по договору, что по цене — подъемно для предпринимателей»,— заявил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Напомним, принятие постановления о двухгодичном сроке продления договоров на размещение киосков помогло реализовать реформу НТО в Екатеринбурге с обновленными правилами размещения. Большинство договоров истекают до конца 2025 года. Киоски, которые не соответствуют утвержденным параметрам, выносят, а установка новых возможна только на основании аукциона. Владельцы киосков неоднократно высказывали недовольство требованиями. В частности, о сносе всех киосков заявляли компании, торгующие мороженым, а с 20 сентября газеты к продаже перестали принимать киоски сети «Роспечать».

Анна Капустина