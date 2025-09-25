В Свердловской области власти предоставят предпринимателям готовые киоски

На заседании правительства Свердловской области были приняты изменения в правилах размещения нестационарных торговых объектов (НТО) во всех муниципалитетах, сообщил губернатор региона Денис Паслер в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Теперь муниципальные власти будут предоставлять готовые торговые объекты на муниципальных землях. Соответствующее постановление подписал губернатор Свердловской области.

«Малому и среднему бизнесу не придется тратиться на покупку и установку киосков. Им остается только оплатить размещение объекта по договору, что по цене — подъемно для предпринимателей»,— написал Денис Паслер.

Ранее предпринимателям приходилось самостоятельно приобретать и устанавливать павильоны, а также платить аренду за землю. Стоимость одного объекта могла достигать 1,5 млн руб. Эти затраты становились серьезным препятствием для малого и среднего бизнеса.

Напомним, в Екатеринбурге проходит реформа нестационарных торговых объектов (НТО), в рамках которой в 2025 году с улиц города планируют убрать более 1,3 тыс. торговых точек. Ранее «Ъ-Урал» писал, что компания «Роспечать» прекратила сотрудничество с городской администрацией и продажу печатной продукции из-за изменений в правилах аренды НТО.

Полина Бабинцева