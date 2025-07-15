Холодный расчет

В Екатеринбурге ликвидируют все киоски по продаже мороженого двух крупных компаний — «Русский Холодъ» и «Хладокомбинат №3». Городские власти напомнили, что в рамках реформы нестационарных торговых объектов (НТО) в 2025 году с улиц планируют убрать более 1,3 тыс. торговых точек. Продавцы мороженого, как и другие участники рынка, смогут претендовать на новые места через аукционы.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

О ликвидации в Екатеринбурге сети киосков по продаже мороженого «Ъ-Урал» рассказала заместитель директора по розничной торговле компании «Русский Холодъ» в Екатеринбурге Елизавета Ошева. По ее словам, контракты на размещение не были продлены для всех точек — это около 30 объектов. «Очень печально, потому что без работы остались продавцы. Мы нанимали пенсионеров, а после 60-ти лет им сложно найти какую-то работу»,— сказала госпожа Ошева.

Договоры не были продлены и со всеми 28 киосками «Хладокомбината №3» (торговая марка «Гостовский»), их ожидает снос, рассказали в пресс-службе компании. Там отметили, что мороженое в киосках было дешевле, чем в магазинах, и был представлен полный его ассортимент. Оспаривать решение администрации в суде компания не планирует.

Договоры с обеими компаниями заканчиваются в период с мая по август, поэтому некоторые киоски до сих пор работают.

В Екатеринбурге активно идет реформа нестационарных торговых объектов (НТО), в рамках которой в 2025 году с улиц города планируют убрать более 1,3 тыс. торговых точек: договоры истекут у 1396 арендаторов, однако власти собираются выставить на аукцион только 82 места.

Новые правила, принятые думой города в 2024 году, предполагают, что места для размещения киосков будут предоставляться только через аукцион, а плата за них вырастет ориентировочно в два-три раза за счет коэффициентов для разных мест установки.

Обновленная схема размещения НТО должна предотвратить работу киосков в центре города и на туристических маршрутах. Как пояснял мэр города Алексей Орлов, киоски загрязняют городскую среду и портят внешний облик города.

В пресс-службе городской администрации пояснили, что после истечения сроков договоров аренды всем компаниям нужно будет конкурировать с другими участниками рынка за места.

Там добавили, что схема размещения киосков подвижна и постоянно находится в процессе доработки, поэтому в ней могут появляться новые варианты размещения этих киосков.

Продавцы мороженого в шансы победить на торгах не верят. По словам Елизаветы Ошевой, компания пыталась заявляться на аукционы на другие точки, но администрация не допустила ее до участия в торгах из-за невынесенного киоска в другом районе. Как рассказали в пресс-службе «Хладокомбината №3», компания планировала участвовать в аукционах на аренду киоска, однако за последнее время подходящих для мороженого лотов не было.

«Ситуация тупиковая. Мы с этим не согласны, но сделать ничего не можем. Мы готовы сотрудничать с администрацией и соглашаться на их варианты, но вариантов нет»,— сказали в пресс-службе «Хладокомбината №3».

Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова обратила внимание и на исчезновение газетных киосков. Она направила обращение к главе Екатеринбурга Алексею Орлову с просьбой вмешаться и остановить их ликвидацию.

По приведенным ею данным Минцифры России, число киосков прессы в 2023 году сократилось до 470 — это на 55 меньше, чем в 2022 году. В 2024 году их стало меньше еще на 190, и это худший результат по России.

«Это стало причиной того, что в рейтинге обеспеченности киосками прессы Средний Урал спустился с 18 на 66 место. С учетом реформы уличной торговли в Екатеринбурге, наш регион по итогам 2025 года может оказаться в конце этого списка»,— указано в обращении.

Госпожа Мерзлякова отметила, что сносом киосков обеспокоены не только представители журналистского сообщества Екатеринбурга и типографии, но и жители города, в первую очередь среднего и старшего возраста, которые привыкли получать информацию из газет. По данным обращения, для обеспечения всех жителей города достаточным количеством прессы необходимо 80 газетных киосков.

«Сейчас происходят бесконечные колебания и проблемы такого характера, которые можно было за предыдущие три года решить. Но есть график выноса, за которым следит прокуратура, и администрация вынуждена это делать. Им не важно, что продается: газеты, мороженое, шаурма или вейпы»,— считает депутат думы Екатеринбурга Тимофей Жуков.

По его словам, это становится проблемой и для легального бизнеса, и для потребителей.

Анна Капустина