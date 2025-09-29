Главные новости за 29 сентября. Кавказ

В горном пос. Садон Северной Осетии к 2027 году появится первый на Северном Кавказе учебно-практический центр по туризму. Из федерального бюджета на проект выделят 101 млн руб.

Директор и главный инженер ООО «МКД Эльбрус» получили обвинения после аварии на однокресельной канатной дороге на Эльбрусе.

Министерство туризма Ставропольского края проведет в октябре гастрономический фестиваль в «МинводыЭкспо», выделив на организацию мероприятия 25 млн руб.

В Северной Осетии — Алании задержали главу Росгвардии генерала Валерия Голоту. Предположительно, его подозревают в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК).

В Кисловодске 45 многоквартирных зданий лишились горячего водоснабжения из-за снижения давления в системе. Проблемы с ГВС затронули дома на ул. Губина, ул. Куйбышева, ул. Ленинградской, ул. Азербайджанской, ул. Расковой, ул. Марцинкевича, ул. Пионерской, ул. У. Алиева и ул. Грозненской.

Сотрудники ОБК МВД Дагестана задержали вымогателя, выдававшего себя за «дубайского принца» и шантажировавшего жительниц Махачкалы.