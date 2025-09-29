Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Кисловодске авария системы водоснабжения затронула 45 домов

В Кисловодске 45 многоквартирных зданий лишились горячего водоснабжения из-за снижения давления в системе. Проблемы с ГВС затронули дома на ул. Губина, ул. Куйбышева, ул. Ленинградской, ул. Азербайджанской, ул. Расковой, ул. Марцинкевича, ул. Пионерской, ул. У. Алиева и ул. Грозненской. Информацию 29 сентября опубликовала пресс-служба городской администрации.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По сообщению ведомства, коммунальные службы приступили к ликвидации неисправностей. «Все необходимые службы работают над устранением неполадок. Мы держим ситуацию под контролем, чтобы в кратчайшие сроки восстановить подачу ГВС в дома»,— заявил мэр Кисловодска Евгений Моисеев.

Ранее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров рекомендовал руководителям муниципалитетов учитывать метеорологические условия при запуске отопительного сезона.

Валентина Любашенко

