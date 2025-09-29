В Дагестане задержан лже-принц из Дубая

Сотрудники ОБК МВД Дагестана задержали вымогателя, выдававшего себя за «дубайского принца» и шантажировавшего жительниц Махачкалы, сообщает пресс-служба МВД Дагестана.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По версии полиции, 27-летний житель Чеченской Республики создал поддельный аккаунт в социальной сети, выдав себя за «принца из Дубая». Мужчина разместил соответствующее фото и анкету, после чего установил контакт с жительницей Махачкалы. Получив от нее интимные фото, псевдопринц стал требовать деньги, угрожая публикацией снимков в махачкалинских пабликах. За несколько переводов он получил от девушки более 1 220 000 рублей.

Когда требования вымогателя возросли, потерпевшая обратилась в полицию. Сотрудники ОБК МВД Дагестана задержали подозреваемого, который на допросе признал свою вину. Возбуждено уголовное дело, обстоятельства преступления установлены.

Станислав Маслаков