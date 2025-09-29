Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На Ставрополье пройдет гастрономический фестиваль за 25 млн рублей

Министерство туризма Ставропольского края проведет в октябре гастрономический фестиваль в «МинводыЭкспо», выделив на организацию мероприятия 25 млн руб. Информация о поиске подрядчика появилась на портале госзакупок.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«Посетители смогут ознакомиться с продукцией региона, отведать молодое вино, сыр и мясные деликатесы местного производства.Особый акцент организаторы сделают на экологически чистых товарах, которые выпускаются в крае с соблюдением современных стандартов качества»,— подчеркнул министр туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Андрей Толбатов.

По техническому заданию подрядчик должен обеспечить праздник театральными постановками, живой музыкой и специально обученным персоналом.

Заявки принимаются до 6 октября 2025 года.

Валентина Любашенко

