На строительство первого турцентра Северного Кавказа выделят 101 млн рублей

В горном пос. Садон Северной Осетии к 2027 году появится первый на Северном Кавказе учебно-практический центр по туризму. Об этом сообщила пресс-служба полномочного представителя президента России в Северо-Кавказском федеральном округе.

По информации ведомства, объект станет тренировочной базой для будущих профессионалов туристической отрасли. Студенты кластера «Туризм и гостеприимство» смогут на практике освоить навыки от приема и размещения гостей до организации гастрономического туризма и экскурсий по ущельям республики.

Учащиеся специальности «Защита в чрезвычайных ситуациях» будут использовать горный рельеф и инфраструктуру центра как полигон для отработки поисково-спасательных работ в горной местности.

«Центр разместится в здании бывшей местной школы в рамках проекта «Профессионалитет». Создание объекта стало возможным благодаря включению Владикавказского государственного многоотраслевого техникума в программу капитального ремонта зданий среднего профессионального образования. Из федерального бюджета на проект выделят 101 млн руб.»,— говорится в сообщении.

Валентина Любашенко