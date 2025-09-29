Начало отопительного сезона в Казани и 18 пострадавших в пожаре в Новочебоксарске

В Казани официально начался отопительный сезон. На полную отладку тепловых режимов уйдет до двух недель. В 285 социальных учреждениях отопление уже подано. Казанцы получат начисления за тепло уже в сентябрьских квитанциях.

18 жителей Новочебоксарска пострадали после пожара в многоэтажном доме. Среди пострадавших — 12 детей. В медучреждения в состоянии средней степени тяжести госпитализировано три взрослых и 10 детей. Еще пять человек проходят амбулаторное лечение.

Подозреваемый в мошенничестве глава собрания депутатов в Ядрине отправлен в СИЗО. По версии следствия, фигурант рассказал своему знакомому, что правоохранительные органы планируют привлечь его к ответственности за незаконные азартные игры. Подозреваемый пообещал, что за 2 млн руб. поможет знакомому избежать наказания. Следствие считает, что фигурант собирался присвоить денежные средства себе.

Татарстан занял 49 место в рейтинге доступности ипотеки. Только 14,7% семей в республике могут позволить себе приобрести жилье в ипотеку по рыночной ставке. Средний ежемесячный платеж составляет 93,7 тыс. руб. Республика Марий Эл заняла 56 место, а Чувашия — 66 место.

В Чувашии завершено расследование дела о незаконной миграции 30 сирийцев. По версии МВД, жительница Чебоксар организовала канал незаконной миграции с 11 знакомыми. Они за вознаграждение оформляли фиктивные приглашения иностранцам в Россию.

На капремонт здания Помарской школы в Волжском районе Марий Эл выделили 80,7 млн руб. В перечень работ входят ремонт фасада, входных групп, окон и дверей, систем отопления, водопровода и канализации, а также устройство отмостки.

Диана Соловьёва