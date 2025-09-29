В Чувашии завершено расследование дела о незаконной миграции 30 сирийцев

В Чувашии завершено расследование уголовного дела по факту организации незаконного въезда 30 граждан Сирийской Арабской Республики, сообщает МВД по Чувашии.

По версии министерства, жительница Чебоксар, ранее уже привлекавшаяся к уголовной ответственности за аналогичное преступление в Кировской области, организовала новый канал незаконной миграции и привлекла 11 знакомых женщин. Они за вознаграждение оформляли фиктивные приглашения иностранцам, встречали и сопровождали их. В результате с марта по декабрь 2023 года 30 сирийцев смогли въехать в Россию.

Материалы уголовного дела в отношении всех 12 фигуранток по части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции) направлены в Ленинский районный суд города Чебоксары.

Анна Кайдалова