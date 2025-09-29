В Новочебоксарске 18 человек пострадали после задымления в жилом доме

В Новочебоксарске 18 человек, в том числе 12 детей, пострадали в результате задымления в подъезде дома № 6 на ул. Речная. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Чувашии.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ 18 жителей Новочебоксарска пострадали после задымления в жилом доме

По данным министерства, в медучреждения в состоянии средней степени тяжести госпитализировано три взрослых и 10 детей. Пациенты находятся под наблюдением врачей, пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Еще пять пациентов, в том числе два ребенка, после осмотра проходят амбулаторное лечение.

Задымление произошло сегодня утром. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Ситуацию взял на контроль и. о. зампредседателя Кабмина Чувашии Владимир Степанов.

По данным МЧС по республике, на девятом этаже дома загорелась одна из квартир. Из горящего жилья пожарные эвакуировали четырех детей и их 20-летнюю сестру. Родителей от выхода отрезал огонь, их вытащили из горящей квартиры через окно по трехколенной лестнице.

Из соседних квартир эвакуировали еще восемь человек, в том числе трех детей. В тушении участвовали девять сотрудников и три единицы спецтехники.

Диана Соловьёва