Подозреваемый в мошенничестве глава собрания депутатов в Ядрине отправлен в СИЗО

В Чебоксарах председателя собрания депутатов Ядринского округа Чувашии заключили под стражу. Фигуранта подозревают в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Чувашии.

По версии следствия, в сентябре 2025 года фигурант рассказал своему знакомому, которого ранее привлекали к уголовной ответственности за незаконное проведение азартных игр, что правоохранительные органы выявили другие эпизоды преступлений. Председатель собрания депутатов сообщил, что за 2 млн руб. поможет знакомому избежать наказания. Следствие считает, что подозреваемый собирался присвоить денежные средства себе.

Руководитель СУ СКР по Чувашии Александр Полтинин возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере). Днем 26 сентября 2025 года фигурант был задержан сотрудниками УФСБ в своем автомобиле рядом с одним из отелей Чебоксар.

Диана Соловьёва