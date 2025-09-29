На капремонт школы в селе Марий Эл выделили 80,7 млн рублей

На капитальный ремонт здания Помарской средней общеобразовательной школы в Волжском районе Марий Эл выделили 80,7 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

В перечень работ входят ремонт фасада, входных групп, окон и дверей, систем отопления, водопровода и канализации, а также устройство отмостки.

Работы должны быть выполнены в срок с 1 марта по 1 августа 2026 года. Гарантия на результат работ установлена на пять лет. Средства на ремонт выделяются из бюджета Волжского района.

Влас Северин