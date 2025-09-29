Татарстан занял 49-е место среди регионов России по доступности ипотеки, следует из рейтинга «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татарстан занял 49-е место в рейтинге доступности ипотеки среди регионов

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Татарстан занял 49-е место в рейтинге доступности ипотеки среди регионов

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным исследования, только 14,7% семей в республике могут позволить себе приобрести жилье в ипотеку по рыночной ставке. Средний ежемесячный платеж составляет 93,7 тыс. руб.

В соседних регионах ипотека еще менее доступна. Чувашия заняла 66-е место: лишь 11,2% семей могут позволить себе ипотеку при среднем платеже 74,9 тыс. руб. В Марий Эл ипотека доступна для 13,7% семей (56-е место), средний платеж составляет 67,5 тыс. руб.

Наименее доступна ипотека в Севастополе — лишь 3,3% семей могут позволить себе кредит на жилье при среднем платеже 132,1 тыс. руб. Самая доступная ипотека в Ямало-Ненецком автономном округе, где 47,1% семей могут взять ипотеку при среднем платеже 104,7 тыс. руб.

Анна Кайдалова