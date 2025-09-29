В Казани начался отопительный сезон

В Казани официально начался отопительный сезон. На полную отладку тепловых режимов уйдет до двух недель. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

К приему тепла подготовлены все 163 котельные, 876 социальных объектов и более 6 тыс. жилых домов. В 285 социальных учреждениях отопление уже подано. В период пуска тепла в администрациях районов и колл-центре мэрии будут работать горячие линии.

С 2023 по 2025 годы в городе реконструировали 109,9 км теплосетей, что составляет более 15% от общей протяженности. В 46 домах выполнен капитальный ремонт систем отопления, установлено 10 узлов погодного регулирования.

Заместитель руководителя исполкома Казани Искандер Гиниятуллин напомнил, что жители получат начисления за отопление в сентябрьских квитанциях. В домах без общедомовых приборов учета действует нормативный расчет — оплата распределяется на восемь месяцев с сентября по апрель.

Анна Кайдалова