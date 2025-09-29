Власти: губернатор Александр Моор не участвует в деле Боброва и Бикова

Информация о привлечении губернатора Тюменской области Александра Моора к судебному разбирательству по иску Генпрокуратуры об изъятии активов у бизнесменов Артема Бикова и Алексея Боброва «не соответствует действительности», сообщили «Ъ-Урал» в информационном центре правительства региона. Ранее в СМИ предположили, что среди девяти третьих лиц по делу, информация о которых скрыта в картотеке суда, могут быть известные политики, включая мэров и глав регионов.

Telegram-канал «Наше ЛукоМоорьЕ» сообщил, что в перечне якобы фигурирует Александр Моор. По его данным, в связи с возможным участием в деле губернатор Тюменской области может уйти в отставку в ближайшее время.

Генпрокуратура РФ подала иск в Ленинский райсуд Екатеринбурга 10 сентября. Она намерена изъять такие активы бизнесменов Артема Бикова и Алексея Боброва, как «Корпорация СТС», «Облкоммунэнерго», «СУЭНКО», «Курганская ТЭЦ». Всего у надзорного ведомства 80 требований, касающихся изъятия у различных владельцев долей и акций нескольких десятков компаний. В качестве ответчиков и третьих лиц в деле фигурирует 46 человек, включая бывших и действующих высокопоставленных чиновников, и 99 компаний. Данные о девяти третьих лицах в картотеке суда скрыта. В понедельник, 22 сентября, суд приступил к рассмотрению иска.

На фоне судебного процесса по иску Генпрокуратуры правоохранительные органы 23 сентября задержали Алексея Боброва и топ-менеджеров «Облкоммунэнерго». По версии следствия, фигуранты совершали хищения бюджетных средств при исполнении концессионных соглашений.

В понедельник, 29 сентября, в Екатеринбурге задержали бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова, который выступает в качестве ответчика по иску Генпрокуратуры. В исковом заявлении было указано, что экс-чиновник «шефствовал» над «Корпорацией СТС» и лоббировал в органах власти «кабальные тарифы» в пользу коммунальных структур Алексея Боброва и Артема Бикова. За это его родственникам и доверенным лицам предприниматели предоставляли имущество на льготных условиях. Сам Олег Чемезов не согласен с заявленным в иске. Он сообщал, что у него арестованы счета.

Обвинения в мошенничестве предъявлены его экс-супруге Ирине Чемезовой, она находится под домашним арестом.

