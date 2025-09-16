«Попросили взаймы, чтобы кормить семью»

Защита свердловского вице-губернатора Олега Чемезова обратилась в суд с заявлением об отмене обеспечительных мер, принятых в отношении него как соответчика по иску Генпрокуратуры РФ об изъятии активов уральских бизнесменов Артема Бикова и Алексея Боброва. Под арестом оказались счета чиновника и его супруги. Господин Чемезов не согласен с вменяемым ему в вину «шефством» над «Корпорацией СТС» Бикова и Боброва, а также информацией о лоббировании и согласовании им в органах власти «кабальных тарифов» в пользу коммунальных структур бизнесменов.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов

Как стало известно “Ъ”, защита вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова подала в Ленинский райсуд Екатеринбурга заявление об отмене обеспечительных мер, принятых в отношении чиновника и его жены в связи с иском Генпрокуратуры. По данным “Ъ”, надзорное ведомство требовало ареста всего движимого и недвижимого имущества Олега Чемезова, денежных средств и иных ценностей, а также запрета на открытие новых банковских счетов, выезд за пределы РФ и пр. Напомним, господин Чемезов является одним из ответчиков по иску об изъятии активов у бизнесменов Артема Бикова и Алексея Боброва. Обратить в доход государства надзор намерен в том числе «Корпорацию СТС», АО «Облкоммунэнерго», АО «Суэнко».

«Все запреты мы считает незаконными. К компаниям бизнесменов, о которых идет речь в иске, Олег Чемезов никакого отношения не имеет»,— заявил “Ъ” адвокат господина Чемезова Михаил Яшин. Он добавил, что на предварительном слушании в Ленинском райсуде, которое пройдет 22 сентября, защита вице-губернатора намерена представить отзыв о его непричастности к деятельности иных ответчиков. В Ленинском райсуде “Ъ” ответили, что у них пока нет информации о поданной жалобе.

Сам господин Чемезов, выступая на пресс-конференции по итогам выбора губернатора Свердловской области, которые завершились 14 сентября, также прокомментировал иск.

«Я узнал об этом иске, когда у меня счет в банке арестовали и я не смог детям питание купить, что вызвало у меня некоторое неудовольствие»,— заявил Олег Чемезов журналистам, добавив, что «примерно понимает источники этого процесса».

По словам вице-губернатора, у его супруги тоже все счета арестованы. По данным “Ъ”, Ирина Чемезова выступит на процессе в качестве третьего лица. «Приходили судебные приставы, у жены тоже все арестовано, но, слава богу, у меня было немного наличных денег, мы пока живем в таком формате, попросили взаймы денег, чтобы кормить семью. При описи имущества все было предельно корректно, у меня нет никаких претензий к правоохранительным органам, они оберегли детей, позволили им спать»,— рассказал вице-губернатор. Он также отметил, что уголовное дело в отношении него не возбуждалось.

В иске Генпрокуратуры, как сообщал “Ъ”, в частности, указывается, что после ареста экс-министра ЖКХ Николая Смирнова «шефство над холдингом» («Корпорацией СТС» Артема Бикова и Алексея Боброва) взял вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов. Надзор утверждает, что господин Чемезов «обеспечивает лоббирование и согласование в органах власти кабальных тарифов на оказываемые компаниями Бикова А. Э. и Боброва А. О. коммунальные услуги».

«Мне вменяют, что я устанавливал кабальные тарифы. Как я устанавливал, когда это делает РЭК (региональная энергетическая комиссия.— “Ъ”) на основании федеральных решений. Более того, РЭК очень часто в судах по этому вопросу не только с компанией этих бизнесменов, так как никто из представителей бизнеса никогда не радуется тарифам. И, насколько я помню, мы никогда не превышали нормы, которые нам федеральным центром устанавливались, или ФАС»,— так прокомментировал Олег Чемезов претензии надзорного ведомства.

Мария Игнатова, Василий Алексеев, Екатеринбург