В Ревде вернули отреставрированный памятник Ленину

Скульптуру Владимиру Ленину установили на постамент в Ленинском сквере Ревды (Свердловская область), сообщил telegram-канал «Ревда-инфо». До этого она находилась на площади Победы. Всего памятника не было в городе 416 дней.

Памятник Ленину убрали 8 августа прошлого года в рамках благоустройства. До этого экспертиза решила, что его постамент находится в аварийном состоянии и ему необходима реконструкция. Местная власть предложила перенести памятник в Ленинский сквер, чтобы объединить площадь Победы и парк Победы. Вместо памятника вождя большевиков предлагали установить фонтан.

Меценаты заявляли о своей готовности выделить для проекта около 130 млн руб. «Других конкретных предложений, подкрепленных финансовыми гарантиями, на сегодняшний день, нет», — сообщили тогда в мэрии города.

Поэтому администрация Ревды решила провести опрос через портал Госуслуг, по итогам которого большинство проголосовавших жителей муниципалитета (1815 человек) поддержали вариант переноса монумента вождю и установку на площади Победы фонтана.

С проведением и итогами голосования не согласилась партия КПРФ. Первый секретарь свердловского обкома Александр Ивачев обратился с жалобой в прокуратуру. По сведениям «Ъ-Урал», мэрия Ревды направила в прокуратуру ответ, в котором не согласилась с претензиями.

Позже, в ноябре 2024 года, Ревдинский городской суд (Свердловская область) признал незаконным опрос администрации Ревды на портале «Госуслуги» о переносе памятника Владимиру Ленину с площади Победы. На это мэрия Ревды ответила обжалованием решения суда.

В апреле уже текущего года, председатель заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина («Единая Россия»; ЕР) призвала главу комитета регионального парламента по социальной политике Вячеслава Погудина (ЕР) возобновить работу рабочей группы по вопросу о месте установки памятника Владимиру Ленину в Ревде.

Артем Путилов