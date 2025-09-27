Главные новости к утру 27 сентября

Армия США планирует атаковать наркокартели территории Венесуэлы уже в течение нескольких недель, сообщил NBC News со ссылкой на источники. В Белом доме не подтвердили, но и не опровергли эти планы.

Имя Илона Маска фигурирует в новых опубликованных материалах по делу Джеффри Эпштейна. Он упоминается в записях из ежедневного графика финансиста. Axios отмечает, что документ не является доказательством чего-либо и не связывает предпринимателя с преступной деятельностью.

Власти Польши пообещали не продлевать специальную помощь для украинских беженцев. Глава канцелярии президента Збигнев Богуцкий заявил, что в этом больше нет необходимости.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия больше не живет в условиях мира, хотя и не находится в условиях войны. Он сказал, что на территории страны проводятся ежедневные диверсии, а на инфраструктуру государства проводятся кибератаки.

Минприроды предложило ввести учет и чипирование домашних животных. В первую очередь возможные поправки затронут владельцев собак, а перечень других животных, подлежащих учету, позже определит правительство.

Франция и еще 11 стран создали чрезвычайную коалицию, чтобы спасти палестинскую администрацию от финансового коллапса. Среди стран-участниц — Япония, Саудовская Аравия, Великобритания, Бельгия, Дания, Франция и Исландия.