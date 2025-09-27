Мерц: Германия больше не живет в условиях мира

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия не находится в условиях войны, но она уже и не находится в условиях мира. Он сказал, что на территории страны проводятся ежедневные диверсии, а на инфраструктуру государства проводятся кибератаки.

«Я подозреваю, что здесь в зале, возможно, каждый второй как минимум один раз испытал на себе, как его сеть обмена данными или инфраструктура подвергались атакам»,— сказал господин Мерц, выступая на конференции по вопросам устойчивого экономического развития и достижения цифрового суверенитета в Берлине.

В августе немецкий канцлер заявил, что Германия находится в состоянии конфликта с Россией. Он утверждал, что ему каждый день докладывают об атаках на инфраструктуру страны со стороны РФ, а также о попытках повлиять на общественное мнение ФРГ. В Вооруженных силах Германии недавно заявили, что в случае прямого военного столкновения России и НАТО Бундесверу придется оказывать медицинскую помощь до 1 тыс. раненых военнослужащих ежедневно.

Президент России Владимир Путин в июне назвал бредом идею о том, что Россия собирается нападать на НАТО. До этого он говорил, что с Россией воюют практически все страны альянса.